Світові лідери пожартували над довгою імпровізованою прес-конференцією президента США Дональда Трампа у Букінгемському палаці.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон під час прийому в Букінгемському палаці посміялися над президентом США Дональдом Трампом.

Хоча імені Дональда Трампа ніхто не називає, але ЗМІ припустили, що світові лідери обговорюють саме його тривалу імпровізовану прес-конференцію.

– Він запізнився, тому що його імпровізована прес-конференція тривала 40 хвилин. О, так, так, так. Він оголосив – сказав Трюдо.

Після цього щось у відповідь йому сказав Еммануель Макрон, але його слів не було чути.

Читайте: Країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону – Трамп

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Крім того, до Еммануеля Макрона також звернувся Борис Джонсон:

– Так ось чому ви запізнилися? – запитав він.

Наприкінці відео також видно, як Джастін Трюдо робить жест рукою в бік Дональда Трампа і говорить:

– Ви б бачили, як відпали щелепи його команди.

Дональд Трамп різко відреагував на відео і назвав Трюдо дволиким, після чого скасував прес-конференцію і перервав свою участь у саміті НАТО.

До слова, нещодавно користувачі соцмереж розкритикували знімок Роккі Бальбоа з обличчям Дональда Трампа, який опублікував президент США.