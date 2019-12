Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон під час прийому в Букінгемському палаці посміялися над президентом США Дональдом Трампом.

Хоча імені Дональда Трампа ніхто не називає, але ЗМІ припустили, що світові лідери обговорюють саме його тривалу імпровізовану прес-конференцію.

Після цього щось у відповідь йому сказав Еммануель Макрон, але його слів не було чути.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019