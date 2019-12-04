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Трамп образився на жарт Трюдо і зі скандалом покинув саміт НАТО

Світові лідери пожартували над довгою імпровізованою прес-конференцією президента США Дональда Трампа у Букінгемському палаці.

Трамп образився на жарт Трюдо і зі скандалом покинув саміт НАТО

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, прем’єр Нідерландів Марк Рютте і президент Франції Еммануель Макрон під час прийому в Букінгемському палаці посміялися над президентом США Дональдом Трампом.

Хоча імені Дональда Трампа ніхто не називає, але ЗМІ припустили, що світові лідери обговорюють саме його тривалу імпровізовану прес-конференцію.

– Він запізнився, тому що його імпровізована прес-конференція тривала 40 хвилин. О, так, так, так. Він оголосив – сказав Трюдо.

Після цього щось у відповідь йому сказав Еммануель Макрон, але його слів не було чути.

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Крім того, до Еммануеля Макрона також звернувся Борис Джонсон:

– Так ось чому ви запізнилися? – запитав він.

Наприкінці відео також видно, як Джастін Трюдо робить жест рукою в бік Дональда Трампа і говорить:

– Ви б бачили, як відпали щелепи його команди.

Дональд Трамп різко відреагував на відео і назвав Трюдо дволиким, після чого скасував прес-конференцію і перервав свою участь у саміті НАТО.

До слова, нещодавно користувачі соцмереж розкритикували знімок Роккі Бальбоа з обличчям Дональда Трампа, який опублікував президент США.

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