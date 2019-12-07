Танці з зірками: реакція Дизель шоу на третє місце Булітко

Актори Дизель шоу з гумором привітали свою колегу Вікторію Булітко з третім місцем на шоу Танці з зірками 2019.

Колеги з Дизель шоу, щоб втішити Вікторію Булітко, порадили їй поїхати куди-небуть до моря та підкріпити своє трьете місце в Танцях з зірками 2019 бронзовою засмагою.

Пропонували залити гіркоту поразки алкоголем, а ще краще – не виступати сьогодні та дали запрошення на третє місце в третьому ряду.

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Що з цього вийшло – дивіться у новому випуску Дизель шоу!

Нагадаємо, Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар пройшли в фінал шоу Танці з зірками 2019 і зайняли в підсумку третє місце.