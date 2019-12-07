PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Танці з зірками: реакція Дизель шоу на третє місце Булітко

Актори Дизель шоу з гумором привітали свою колегу Вікторію Булітко з третім місцем на шоу Танці з зірками 2019.

Реакція Дизель шоу на третє місце Булітко

Колеги з Дизель шоу, щоб втішити Вікторію Булітко, порадили їй поїхати куди-небуть до моря та підкріпити своє трьете місце в Танцях з зірками 2019 бронзовою засмагою.

Пропонували залити гіркоту поразки алкоголем, а ще краще – не виступати сьогодні та дали запрошення на третє місце в третьому ряду.

Читайте: Булітко разом з Дікусаром – як відреагували актори Дизель шоу

Що з цього вийшло – дивіться у новому випуску Дизель шоу!

Нагадаємо, Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар пройшли в фінал шоу Танці з зірками 2019 і зайняли в підсумку третє місце.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Святковий випуск і зіркові гості: що приготували глядачам актори Дизель шоу
Святковий випуск і зіркові гості: що приготували глядачам актори Дизель шоу
Новорічна казка від Дизель шоу: чим здивують глядачів і до чого тут політика
Новорічна казка від Дизель шоу: чим здивують глядачів і до чого тут політика
Ксенія Мішина і Женя Кот перемогли у шоу Танці з зірками
Ксенія Мішина і Женя Кот перемогли у шоу Танці з зірками
булитко-дикусар
Виступ Булітко і Дікусара на Танцях із зірками перервали в прямому ефірі
Булітко станцювала вальс з Чапкісом і вийшла у фінал
Булітко станцювала вальс з Чапкісом і вийшла у фінал
Дизель шоу
Молодь, наливайки і сцена – Дизель шоу про підготовку до Дня міста
Дизель шоу показали, що буде з блондинкою після годин в Instagram
Дизель шоу показали, що буде з блондинкою після годин в Instagram
дизель
До чого призведе легалізація марихуани в Україні – Дизель шоу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка