Переговори у нормандському форматі не принесли відчутного результату для врегулювання ситуації на Донбасі, вважають користувачі соцмереж.

Зустріч у нормандському форматі в Парижі, прогнозовано, стала топ-темою обговорення у соцмережах.

Переважна більшість коментаторів вважають, що переговори особливого прогресу не принесли.



























Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт / 7 фотографий

Не обійшлося і без “народних гумористів”, які вирішили пожартувати над тим, як президент Володимир Путін ходив до туалету в супроводі шести охоронців.

Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями pic.twitter.com/3ECCaWFezK — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 10, 2019

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Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі за участю президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації відбулася у Парижі 9 грудня.