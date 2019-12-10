PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт

Переговори у нормандському форматі не принесли відчутного результату для врегулювання ситуації на Донбасі, вважають користувачі соцмереж.

Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт

Зустріч у нормандському форматі в Парижі, прогнозовано, стала топ-темою обговорення у соцмережах.

Переважна більшість коментаторів вважають, що переговори особливого прогресу не принесли.

Сам імплементуй. Спочатку ти: реакція мережі на нормандський саміт / 7 фотографий

Не обійшлося і без “народних гумористів”, які вирішили пожартувати над тим, як президент Володимир Путін ходив до туалету в супроводі шести охоронців.

Читайте: Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі за участю президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації відбулася у Парижі 9 грудня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кинув папери і кричав: Аваков розповів про зрив у Суркова в Парижі
Кинув папери і кричав: Аваков розповів про зрив у Суркова в Парижі
Політичний глухий кут залишається – іноземні ЗМІ про нормандську зустріч
Політичний глухий кут залишається – іноземні ЗМІ про нормандську зустріч
Зеленський тримався: реакція політиків на нормандську зустріч
Зеленський тримався: реакція політиків на нормандську зустріч
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Нацполіція готова патрулювати Донбас, коли РФ поверне кордон – Аваков
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко
Зустріч Зеленського і Путіна: чому Кремль може втратити сотні мільйонів доларів
Зустріч Зеленського і Путіна: чому Кремль може втратити сотні мільйонів доларів
Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір
Зеленський не перетнув червоні лінії – Варта на Банковій згорнула табір
Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі
Кумедні моменти нормандської зустрічі. Курйози Зеленського і Путіна у Парижі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка