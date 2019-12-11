Зустріч Путіна і Зеленського перервав зголоднілий Макрон – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон перервав зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Парижі через те, що зголоднів.

Зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського могла тривати ще довго, але в один момент до них нібито зайшов глава Франції Макрон і покликав вечеряти, бо втомився чекати.

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– Вони, за словами одного зі свідків події, могли тривати ще скільки завгодно і взагалі були в розпалі, коли до них в переговорну раптом увійшов Еммануель Макрон і сказав: “Все, досить! Час вечеряти…” тобто йому з пані Меркель набридло чекати їх за накритим столом, і він по-хазяйськи розпорядився їх двосторонньою зустріччю, – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі в Парижі стала топ-темою обговорення в соцмережах. Більшість коментаторів вважають, що переговори особливого прогресу не принесли.