Незайманий прийшов до кінотеатру і потрапив на сеанс для дорослих – Дизель шоу

У новому випуску Дизель шоу актори представили, як подружня пара, вирішивши повернути гострі відчуття, прийшла в кінотеатр, щоб зайнятися сексом.
Чоловік і дружина прийшли в кінотеатр на польський артхаусний фільм, щоб зайнятися там сексом.
Пара спеціально купила квиток на найдивніший фільм Бздишечка від режисера Кришечки. Однак у нього знайшовся один шанувальник, який став третім зайвим.
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Завзятий фанат не розумів, чому пара хоче його випровадити із залу.
Чи вийде у подружжя зайнятися сексом в кінотеатрі – дивіться в новому випуску Дизель шоу.
Раніше у Дизель шоу також показували, до чого може призвести залежність від соцмереж, а зокрема від Instagram.
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