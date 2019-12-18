Факти ICTV пропонують 10 методів, як захистити новорічну ялинку від пухнастих домашніх улюбленців.

Власники котів точно знають, що уціліла новорічна ялинка – це справжній подвиг. Адже, мабуть, кожне кошеня хоча б раз у житті намагалося атакувати її.

А все тому, що домашні улюбленці люблять новорічні іграшки, пухнасті гілки та гірлянди. Тому вони легко можуть перетворити новорічну красуню на справжню катастрофу.

Але це не означає, що потрібно відмовлятися від головного атрибуту Нового року – пишнозеленої красуні.

Факти ICTV зібрали 10 фото, які можуть допомогти вам врятувати новорічну ялинку від кота-хулігана. Тут трапляються як найкумедніші способи, так і найбільш радикальні.

Серед найпопулярніших варіантів опинилися такі:

прикрасити ялинку тільки зверху;

поставити кактус замість новорічної красуні;

захистити дерево пилососами.







































Як захистити ялинку на Новий рік від кота: 10 способів / 10 фотографий

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Якщо ж ви вирішили не ризикувати, то Факти ICTV підготували для вас 12 креативних ідей, чим замінити ялинку на Новий рік 2020.