Як користувачі мережі відреагували на тотальне закриття гральних закладів в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Верховна Рада напередодні провалила голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.
Буквально одразу ж Кабмін видав розпорядження, на основі якого, глава МВС Арсен Аваков розпорядився закрити всі гральні заклади до 16.00 20 грудня.
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Така поведінка української влади викликала подив у користувачів мережі. Хтось підтримує, хтось не вірить у благі наміри чиновників. Факти ICTV зібрали найепічніші коментарі користувачів, а також фотожаби.
Ніколи такого не було, і ось знову – реакція мережі на закриття гральних залів / 8 фотографий
Раніше Факти ICTV вже публікували розпорядження Кабміну, яке і регламентує закриття гральних залів.
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