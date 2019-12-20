Як користувачі мережі відреагували на тотальне закриття гральних закладів в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада напередодні провалила голосування за законопроект про легалізацію азартного бізнесу в Україні.

Буквально одразу ж Кабмін видав розпорядження, на основі якого, глава МВС Арсен Аваков розпорядився закрити всі гральні заклади до 16.00 20 грудня.

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Така поведінка української влади викликала подив у користувачів мережі. Хтось підтримує, хтось не вірить у благі наміри чиновників. Факти ICTV зібрали найепічніші коментарі користувачів, а також фотожаби.































Ніколи такого не було, і ось знову – реакція мережі на закриття гральних залів / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV вже публікували розпорядження Кабміну, яке і регламентує закриття гральних залів.