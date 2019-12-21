Штраф на Новий рік: чоловік, дружина та працівник ДАІ на дорозі – Дизель шоу

У новому випуску Дизель шоу актори показали ситуацію, що буває, коли маленька дитина їде у машині без автокрісла.

Напередодні Нового року 2020 чоловік та дружина спокійно поверталися на своєму автомобілі. Раптом їх зупиняє працівник ДАІ.

Суть у тому, що в салоні автомобіля була ще малолітня дочка. А як відомо – тепер в Україні маленькі діти повинні їздити лише в автокріслі.

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Чи зможуть чоловік та дружина викрутитися з цієї ситуації – дивіться у новому випуску Дизель шоу.

Раніше у Дизель шоу також показували, до чого може призвести залежність від соцмереж, а зокрема від Instagram.