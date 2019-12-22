У США поліцейський службовий собака “крав” різдвяні іграшки для дітей

У поліцейському відділку міста Франклін штату Массачусетс службовий собака Бен “вкрав” різдвяні іграшки.

Поліцейські збирали подарунки для дітей із незаможних родин на Різдво та складали їх у відділку.

Але вони помітили, що іграшки почали зникати. Викрити злодія вдалося за допомогою камер спостереження.

Службовий собака Бен потрапив на запис камер відеоспостереження, коли ніс іграшку в зубах.

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За словами заступника начальника відділку Джеймса Мілла, Бен вирішив, що іграшки належать йому, тому забрав їх.

Подарунки у пса не забрали, їх замінять на нові.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у США собака “викрала” авто і півгодини дріфтила біля будинку.