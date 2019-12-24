У Бразилії випустили рекламу презервативів з Путіним

Бразильська студія Platinum Studio створила соціальну рекламу презервативів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Бразильська студія Platinum Studio створила досить незвичайну і провокаційну рекламу презервативів.

Головна роль у ній дісталася президенту Росії Володимиру Путіну.

На зображенні президент РФ знаходиться у гумовому виробі, який повністю закритий.

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Путін намагається вибратися з презервативу, використовуючи прийоми дзюдо, але в нього нічого не виходить.

Зображення є частиною проекту Деякі люди ніколи не повинні були народжуватися.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от platinum fmd (@platinum_fmd) 20 Дек 2019 в 8:31 PST

Художники зі студії Platinum Studio вже не вперше створюють провокаційну рекламу з використанням зазначеного слогану та образів відомих політиків.

На попередніх зображеннях у презервативах опинилися президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

До слова, під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну у Санкт-Петербурзі Володимира Путіна “сховали” за скляною завісою.

Фото: Platinum_fmd