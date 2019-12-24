У Бразилії випустили рекламу презервативів з Путіним

Бразильська студія Platinum Studio створила соціальну рекламу презервативів з президентом РФ Володимиром Путіним.
Бразильська студія Platinum Studio створила досить незвичайну і провокаційну рекламу презервативів.
Головна роль у ній дісталася президенту Росії Володимиру Путіну.
На зображенні президент РФ знаходиться у гумовому виробі, який повністю закритий.
Читайте: Зустріч Путіна і Зеленського перервав зголоднілий Макрон – ЗМІ
Путін намагається вибратися з презервативу, використовуючи прийоми дзюдо, але в нього нічого не виходить.
Зображення є частиною проекту Деякі люди ніколи не повинні були народжуватися.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Художники зі студії Platinum Studio вже не вперше створюють провокаційну рекламу з використанням зазначеного слогану та образів відомих політиків.
На попередніх зображеннях у презервативах опинилися президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.
До слова, під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну у Санкт-Петербурзі Володимира Путіна “сховали” за скляною завісою.
Фото: Platinum_fmd