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У Бразилії випустили рекламу презервативів з Путіним

Бразильська студія Platinum Studio створила соціальну рекламу презервативів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Володимир Путін

Бразильська студія Platinum Studio створила досить незвичайну і провокаційну рекламу презервативів.

Головна роль у ній дісталася президенту Росії Володимиру Путіну.

На зображенні президент РФ знаходиться у гумовому виробі, який повністю закритий.

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Путін намагається вибратися з презервативу, використовуючи прийоми дзюдо, але в нього нічого не виходить.

Зображення є частиною проекту Деякі люди ніколи не повинні були народжуватися.

 

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Публикация от platinum fmd (@platinum_fmd)

Художники зі студії Platinum Studio вже не вперше створюють провокаційну рекламу з використанням зазначеного слогану та образів відомих політиків.

На попередніх зображеннях у презервативах опинилися президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

До слова, під час відкриття пам’ятника письменнику Данилу Граніну у Санкт-Петербурзі Володимира Путіна “сховали” за скляною завісою.

Фото: Platinum_fmd

Фото: Dreamstime

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