У Росії чоловік “завагітнів” після перелому руки

У Новгородській області чоловік прийшов до лікарні за довідкою для операції з видалення пластини з руки і дізнався, що знаходиться в положенні.

У місті Боровичі Новгородської області в Росії чоловік прийшов до лікарні, щоб отримати довідку для операції з видалення пластини з руки.

Лікарі написали в довідці, що він знаходиться на 27-му тижні вагітності.

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Фото з діагнозом виклала в інтернет дружина “вагітного” Вікторія.

– Добре, що чоловік інтернетом не лазить, бо лаявся б на мене, що такий розголос дала, — сказала вона.

Раніше в Міністерстві сільського господарства і продовольства Московської області розповіли, що співробітники ферми спільно з IT-спеціалістами вирішили вивчити вплив віртуальної реальності на продуктивність корів і адаптували для них VR-окуляри. Архітектори віртуальної реальності створили спеціально для корів програму імітації літнього поля.

Джерело: Lshot