Відьмаку заплатіть: як пісня Лютика стала мемом кінця 2019

Відьмаку заплатіть карбованою монетою – пісня з серіалу Відьмак завершує 2019 рік на позиції топ-мема.

Відьмаку заплатіть карбованою монетою – цією фразою рясніють усі соціальні мережі наприкінці 2019 року.

Справа в тому, що пісня з такою назвою (в оригіналі – Toss a coin to Your Witcher) з’явилася в серіалі Відьмак від Netflix і миттєво стала мемом.

Її секрет у тому, що вона дуже проста, але неймовірно в’їдлива. У серіалі пісню виконав бард Лютик, якого зіграв Джої Беті.

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Сам актор назвав пісню “найдратівливішою річчю, яку він коли-небудь чув”.

Нагадаємо, Netflix виклав для перегляду одразу всі серії Відьмака, кожна з яких триває близько 60 хвилин.