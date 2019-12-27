Тверк та напівоголені Снігуроньки дітям – як українці на корпоративах ганьбилися

Новорічні корпоративи, які точно запам’ятаються та ще довго будуть викликати почуття сорому у тих, хто там брав участь – у добірці на Фактах ICTV.

Новорічні корпоративи давно стали окремою частиною життя для українців, ба більше ще й причиною зайвий раз осоромитися на публіці.

Наприклад, жіночка у синій сукні, яка спочатку просто повторювала рухи східної танцівниці за колоною, потім вжарила на танцмайданчику не гірше професіоналки.

Однак ще більше запальні танці запам’яталися батькам з дітьми у ТЦ, де Дід Мороз вітав навколишніх разом з напівоголеними Снігуроньками, які тверкали навколо нього.

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Проте святкування Нового року з колегами для чоловіка з Дніпра закінчилося зовсім неочікувано. Його в одному лише спідньому та босого на вулиці помітили патрульні. Чоловік розповів, що був на корпоративі, проте чому він у такому вигляді згадати не зміг.

Аби таких казусів не сталося з працівниками СБУ, голова служби Іван Баканов взагалі заборонив своїм підопічним святкувати корпоратив. Якщо вже хтось порушить наказ, то буде суворо покараний.

Проте у Національному банку України навпаки влаштували гучну вечірку. Гуляння проходило у будівлі НБУ, де залюбки танцювали розкуті дівчата.

Найпомпезнішим все-таки був корпоратив у нардепів з фракції Слуга народу, на якому виступали Тіна Кароль та Jerry Heil.

Раніше Факти ICTV писали, що у поліцейському відділку міста Франклін штату Массачусетс службовий собака Бен “вкрав” різдвяні іграшки.