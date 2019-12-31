Реакція користувачів мережі на телефонну розмову Володимира Зеленського та Володимира Путін напередодні Нового року – в матеріалі Фактів ICTV.

У соціальних мережах досить бурхливо відреагували на новину про телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Однак, не сам факт розмови, який мав місце, викликав обурення серед українців, а приписка про те, що президенти привітали один одного з Новим роком.

Читайте: Розмова Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли деталі

До слова, варто зазначити, що дехто все ж заступився за українського гаранта, зазначивши, мовляв, це був жест вічливої людини та не більше того.

Хоча, більшість користувачів це розцінила, як зраду національних інтересів.



















Жест вихованої людини – реакція мережі на розмову Зеленського з Путіним / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що 31 грудня під час телефонної розмови Зеленський та Путін привітали один одного з Новим роком, проведеним взаємним обміном полоненими та укладенням контракту на транзит російського газу.