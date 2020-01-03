У РФ безхатченко з цілодобовим абонементом відсудив у спортклубу $2 тис.

У Росії чоловік без певного місця проживання купив цілодобовий абонемент у фітнес-клуб, а коли його вигнали, відсудив у мережі більше $2 тис.

Тимірязєвський суд Москви і Мосміськсуд зобов’язали мережу фітнес-клубів Paris Life виплатити безхатченку, який купив цілодобовий абонемент, компенсацію в розмірі понад 140 тис. рублів (більше $2 тис.).

У 2017 році безхатченко купив цілодобовий річний абонемент в одному з фітнес-клубів і орендував там шафку для речей, щоб пережити зимові холоди.

Він розповів, що домовився з адміністрацією, що приходитиме вночі. Він провів у клубі півроку, але через скандали з відвідувачами і персоналом йому скоротили час відвідування з 00.00 до 7.00.

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У 2018 році його карту заблокували, а шафку розкрили, пояснивши це порушенням правил відвідування клубу. У шафці було виявлено сміття і брудний одяг.

Чоловік стверджував, що там зберігалися його речі на кілька десятків тисяч рублів.

У листопаді 2018 року він знову купив абонемент мережі, але в іншому центрі. Цього разу він зміг прийти в клуб тільки два рази. Фітнес-клуб знову розірвав з ним договір і розкрив шафку. Тоді чоловік звернувся до суду, вимагаючи повернути йому вартість карти, 150 тис. рублів за зниклі речі і півмільйона рублів за фізичні і моральні страждання.

В кінці 2019 року суд вирішив, що договір клубу обмежує права безхатченка, а порушення порядків фітнес-центру не доведено. Згідно з постановою, чоловікові повинні виплатити 111 тис. рублів і компенсацію моральної шкоди в розмірі 30 тис. рублів.

До слова, житель Далласа Джонатан Колніак відсудив у колишнього роботодавця Джеймса Баленги $1 млн завдяки договору, підписаному на серветці під час вечірки.

Джерело: Legal.Report