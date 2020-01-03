PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

У РФ безхатченко з цілодобовим абонементом відсудив у спортклубу $2 тис.

У Росії чоловік без певного місця проживання купив цілодобовий абонемент у фітнес-клуб, а коли його вигнали, відсудив у мережі більше $2 тис.

В РФ бездомный с круглосуточным абонементом отсудил у спорт-клуба $2 тыс.

Тимірязєвський суд Москви і Мосміськсуд зобов’язали мережу фітнес-клубів Paris Life виплатити безхатченку, який купив цілодобовий абонемент, компенсацію в розмірі понад 140 тис. рублів (більше $2 тис.).

У 2017 році безхатченко купив цілодобовий річний абонемент в одному з фітнес-клубів і орендував там шафку для речей, щоб пережити зимові холоди.

Він розповів, що домовився з адміністрацією, що приходитиме вночі. Він провів у клубі півроку, але через скандали з відвідувачами і персоналом йому скоротили час відвідування з 00.00 до 7.00.

Читайте: У Тростянці 14-річний хлопець відсудив аліменти у батьків

У 2018 році його карту заблокували, а шафку розкрили, пояснивши це порушенням правил відвідування клубу. У шафці було виявлено сміття і брудний одяг.

Чоловік стверджував, що там зберігалися його речі на кілька десятків тисяч рублів.

У листопаді 2018 року він знову купив абонемент мережі, але в іншому центрі. Цього разу він зміг прийти в клуб тільки два рази. Фітнес-клуб знову розірвав з ним договір і розкрив шафку. Тоді чоловік звернувся до суду, вимагаючи повернути йому вартість карти, 150 тис. рублів за зниклі речі і півмільйона рублів за фізичні і моральні страждання.

В кінці 2019 року суд вирішив, що договір клубу обмежує права безхатченка, а порушення порядків фітнес-центру не доведено. Згідно з постановою, чоловікові повинні виплатити 111 тис. рублів і компенсацію моральної шкоди в розмірі 30 тис. рублів.

До слова, житель Далласа Джонатан Колніак відсудив у колишнього роботодавця Джеймса Баленги $1 млн завдяки договору, підписаному на серветці під час вечірки.

Джерело: Legal.Report

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси
Мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж в РФ і Білорусі
ціна на нафту
Припинення постачання нафти до Білорусі: чи зростуть ціни на бензин в Україні
РФ перестала поставлять нефть в Беларусь
РФ перестала постачати нафту в Білорусь
Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських
Напередодні Нового року: у Росії невідомі розстріляли поліцейських
Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ
Лукашенко обговорив з Новаком поставки вуглеводнів з РФ
Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ
Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ
Війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 – Foreign Policy
Війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 – Foreign Policy
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка