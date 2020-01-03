Жахи Трампа та дефляція. Чи добре ви розумієтеся на політичних термінах (ТЕСТ)

Наскільки багатий ваш політичний словник, а почуття гумору на висоті, можна дізнатися завдяки тесту від Фактів ICTV.

У новорічному привітанні президент України Володимир Зеленський згадав, що його попередники часто зверталися до громадян, використовуючи складні політологічні терміни, а люди, мовляв, не знають їх значення.

Можливо ми оптимісти, але думаємо, що більшість українців володіють базовими знаннями з політичного словника.

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Разом з тим, довіряй, але перевіряй. Для цього Факти ICTV створили тест на знання елементарних політичних термінів.

Тільки грати необхідно чесно і Google відкласти подалі.

Також Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте українську мову.