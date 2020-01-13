Королева краси в Бельгії впала на сцені та загубила бюстгальтер

Переможниця конкурсу Міс Бельгія-2020 23-річна Селін Ван Уйтсел спіткнулася і загубила бюстгальтер у прямому ефірі.
У курйозну ситуацію модель потрапила, коли спускалася сходами на сцену після отримання титулу.
Після падіння її бюстгальтер без бретельок зіскочив і приземлився під ноги.
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Варто відзначити, що дівчина вийшла з незручної ситуації витончено – зробила вигляд, що нічого не трапилося і, посміхаючись, пішла далі.
Нагадаємо, в 2018 році учасниця конкурсу краси в М’янмі втратила свідомість на сцені.
Джерело: The Mirror
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