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Винник прийшов за покупками: реакція соцмереж на потоп в Ocean Plaza

Потоп в Ocean Plaza тимчасово зупинив роботу торгового центру, а також рух транспорту біля нього.

Семеро людей опинилися в лікарнях через опіки, отримані в результаті прориву тепломережі біля Ocean Plaza.

Читайте: Люди вибивали вітрини, аби врятуватися з Ocean Plaza

Незважаючи на це, в соціальних мережах переважають коментарі з гострими жартами і мемами.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на аварію в Ocean Plaza.






Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві Ocean Plaza затопило окропом через прорив тепломережі. Також відбувся провал асфальтового покриття поруч з ТРЦ.

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