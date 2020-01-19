В Україні 19 січня відзначають одне з головних православних свят – Водохреща. Однією з традицій у цей день є купання в крижаній воді в ополонці.
З року в рік саме ця традиція викликає безліч обговорень. Хтось проти цього, а хто навпаки підтримує.
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Однак це не заважає всім жартувати на цю тему, створюючи фотожаби і меми на тему купання на Водохреща.
Лізь в ополонку! Фотожаби на купання на Водохреща / 5 фотографий
До слова, православні українці вірять, що купання в ополонці в день Хрещення Господнього позбавляє від хвороб на цілий рік. Факти ICTV писали про 10 порад, як купатися на Водохреща.
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