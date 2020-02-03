Поліцейські не могли розняти пару, яка займалась сексом на пляжі

Інцидент стався на узбережжі популярного острова Боракай з 26-річними мандрівниками з Британії та Австралії.

Співробітники поліції, які прибули на виклик про непристойну поведінку пари, спробували їх розняти. Однак туристи були надто п’яними і не помічали поліцейських.

За словами поліцейських, туристи намагалися продовжити займатися сексом, навіть коли на них одягли кайдани і посадили в поліцейський автомобіль, а потім і в камеру в дільниці.

– Їх не бентежило те, що на них дивляться. Груди жінки і геніталії чоловіка були повністю оголені. Вони були настільки захоплені один одним, що не помічали того, що відбувається навколо, – розповів капрал Джоел Бангаора.

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Обидва туристи були заарештовані й випущені під заставу до засідання суду.

До речі, раніше ми писали, де можна зайнятися публічним сексом і що каже закон.