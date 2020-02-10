137 рублів на путівку: телеведучу розсмішило підвищення пільг в РФ

Ведуча Вести: Приморье розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в Росії на 3%. Запис відбувався не в прямому ефірі, але поширився у мережі.
Під час сюжету ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій та інші отримувачі пільг можуть витратити 1 155 рублів. Зокрема, близько 900 рублів – на медикаменти, 137 рублів – на путівку в санаторій і 127,7 рублів – на проїзд в приміському або міжнародному транспорті до місця лікування і назад.
Після слів про 127 рублів ведуча не змогла втриматися і почала голосно сміятися. Вона, вибачилася перед колегами і спробувала вгамувати сміх.
Читайте: Під час прямого ефіру велогонки Вуельта знайшли плантацію марихуани
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, британський репортер Sky News Тамара Коен зникла з кадру під час прямого ефіру зйомок.