137 рублів на путівку: телеведучу розсмішило підвищення пільг в РФ

Ведуча Вести: Приморье розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в Росії на 3%. Запис відбувався не в прямому ефірі, але поширився у мережі.

Під час сюжету ведуча перераховувала, на що інваліди, ветерани бойових дій та інші отримувачі пільг можуть витратити 1 155 рублів. Зокрема, близько 900 рублів – на медикаменти, 137 рублів – на путівку в санаторій і 127,7 рублів – на проїзд в приміському або міжнародному транспорті до місця лікування і назад.

Після слів про 127 рублів ведуча не змогла втриматися і почала голосно сміятися. Вона, вибачилася перед колегами і спробувала вгамувати сміх.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ… ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura) 9 Фев 2020 в 1:40 PST

До речі, британський репортер Sky News Тамара Коен зникла з кадру під час прямого ефіру зйомок.