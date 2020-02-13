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У Дніпрі зліпили патрульну машину зі снігу і викликали поліцію

У Дніпрі невідомі зліпили зі снігу патрульну машину реального розміру, викликали поліцейських і сказали, що на вулиці стоїть покинуте службове авто.

Незвичайного сніговика зліпили у дворах по вулиці Холодильній.

У поліцію зателефонувала дівчина і розповіла, що побачила кинутий службовий автомобіль.

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На місце відразу ж приїхав екіпаж поліції, але заявниця зникла.

Інспектори повідомили про помилковий виклик командирам і продовжили патрулювання.

– Можливо, у дівчини були благі наміри, і вона дійсно розглянула поліцейський автомобіль, але факт залишається фактом, – йдеться в повідомленні.

В Днепре слепили патрульную машину из снега

Раніше в Полтавській області виявили кинутий автомобіль Волга ГАЗ-24−10 1989 року, всередині якого були кілька ящиків з горілкою з СРСР.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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