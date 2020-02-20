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Рух опору коронавірусу: реакція соцмереж на евакуацію з Китаю

Евакуація українців з Ухані викликала справжній ажіотаж серед населення. Країною прокотилися протести проти людей, які повертаються з Китаю.

Протестувальники блокують дороги, звозять шини до госпіталів і влаштовують паніку в соціальних мережах.

На евакуацію українців з Ухані погляди кардинально розділилися – одні категорично проти, а інші дивуються, як українці можуть так ставиться до своїх співвітчизників.

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Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на евакуацію українців з Китаю.

Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей







Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей

Эвакуация украинцев из Уханя: реакция соцсетей



До слова, в Полтавській області біля медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди, щоб не допустити розміщення українців, яких евакуювали з Ухані.

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