Евакуація українців з Ухані викликала справжній ажіотаж серед населення. Країною прокотилися протести проти людей, які повертаються з Китаю.

Протестувальники блокують дороги, звозять шини до госпіталів і влаштовують паніку в соціальних мережах.

На евакуацію українців з Ухані погляди кардинально розділилися – одні категорично проти, а інші дивуються, як українці можуть так ставиться до своїх співвітчизників.

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Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на евакуацію українців з Китаю.





На задньому плані Нові Санжари

На передньому плані коронавірус pic.twitter.com/xdD5iB1dWe — Султан Тернополя (@SultanTernopil) February 20, 2020









До слова, в Полтавській області біля медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди, щоб не допустити розміщення українців, яких евакуювали з Ухані.