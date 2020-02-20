Евакуація українців з Ухані викликала справжній ажіотаж серед населення. Країною прокотилися протести проти людей, які повертаються з Китаю.
Протестувальники блокують дороги, звозять шини до госпіталів і влаштовують паніку в соціальних мережах.
На евакуацію українців з Ухані погляди кардинально розділилися – одні категорично проти, а інші дивуються, як українці можуть так ставиться до своїх співвітчизників.
Читайте: Не панікувати! Голова Полтавської ОДА Синєгубов приїхав у Нові Санжари
Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на евакуацію українців з Китаю.
На задньому плані Нові Санжари
На передньому плані коронавірус pic.twitter.com/xdD5iB1dWe
— Султан Тернополя (@SultanTernopil) February 20, 2020
До слова, в Полтавській області біля медичного центру Національної гвардії Нові Санжари почали збиратися люди, щоб не допустити розміщення українців, яких евакуювали з Ухані.