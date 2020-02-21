У російському морзі влаштували стриптиз на корпоративі

У Санкт-Петербурзі співробітники моргу влаштували корпоратив. Відзначився він тим, що на нього покликали дівчину, яка виконала стриптиз, повністю роздягнувшись.
Завідувач відділом судово-медичних експертиз трупів Віктор Василенко підтвердив те, що сталося.
Комітет з охорони здоров’я міста проведе перевірку за цим інцидентом.
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До слова, на заході були присутні як чоловіки, так і жінки, які охоче знімали те, що відбувається на телефони.
Раніше Факти ICTV писали, що народний депутат Ілля Кива розглядав інтимні фото жінки під час засідання Верховної Ради.
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