Ловили стюардеси: в салон індійського літака залетіли голуби

В Індії на борт пасажирського літака випадково залетіли голуби.
Здивовані люди почали знімати птахів на відео.
Індійський журналіст Нірная Капура поширив ролик у своєму Twitter.
#Shocking बर्ड-हिट की समस्या से जूझ रहे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 28 फरवरी को जयपुर, उड़ने के लिए तैयार खड़े @goairlinesindia के विमान में दो कबूतर घुसे। कुछ दिन पहले भी यहां बर्ड-हिट के वजह से #goair के विमान के इंजन में आग लग गयी थी। @indiatvnews @AAI_Official @DGCAIndia https://t.co/u9WfJ0mbWN pic.twitter.com/TXMSex4lf5
— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) February 29, 2020
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На кадрах помітно двох голубів, що літали у салоні літака. Стюардеси намалися спіймати пернатих пасажирів.
Представники індійської авіакомпанії GoAir вибачились за дивний інцидент. Через голубів лайнер прилетів із запізненням на півгодини.
Раніше Факти ICTV розповідали історію українки, яка прийняла пологи у таїландки на борту літака Qatar Airways.