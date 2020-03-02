PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

Ловили стюардеси: в салон індійського літака залетіли голуби

В Індії на борт пасажирського літака випадково залетіли голуби.

Здивовані люди почали знімати птахів на відео.

Індійський журналіст Нірная Капура поширив ролик у своєму Twitter.

Читайте: Зняв із бортпровідника брюки: у США дебошир екстренно “посадив” літак

На кадрах помітно двох голубів, що літали у салоні літака. Стюардеси намалися спіймати пернатих пасажирів.

Представники індійської авіакомпанії GoAir вибачились за дивний інцидент. Через голубів лайнер прилетів із запізненням на півгодини.

Раніше Факти ICTV розповідали історію українки, яка прийняла пологи у таїландки на борту літака Qatar Airways.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка