Ловили стюардеси: в салон індійського літака залетіли голуби

В Індії на борт пасажирського літака випадково залетіли голуби.

Здивовані люди почали знімати птахів на відео.

Індійський журналіст Нірная Капура поширив ролик у своєму Twitter.

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На кадрах помітно двох голубів, що літали у салоні літака. Стюардеси намалися спіймати пернатих пасажирів.

Представники індійської авіакомпанії GoAir вибачились за дивний інцидент. Через голубів лайнер прилетів із запізненням на півгодини.

Раніше Факти ICTV розповідали історію українки, яка прийняла пологи у таїландки на борту літака Qatar Airways.