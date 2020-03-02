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Міністр МВС Німеччини не потиснув руку Меркель через коронавірус

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер вирішив не потискати руку канцлеру Ангелі Меркель через спалах коронавірусу, що триває.

За його словами, він перестав пропонувати рукостискання всім.

На відео Меркель спочатку здивувалася, але сприйняла ситуацію з гумором.

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Пізніше вона сказала, що з боку Зеєхофера відмовитися від рукостискань було “правильним рішенням”.

До слова, станом на 2 березня в Німеччині 150 осіб заразилися коронавірусом. Більше половини випадків зареєстровано в районі Північний Рейн-Вестфалія. Тут планують закрити кілька шкіл і дитячих садків.

Джерело: Channel 4 News

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