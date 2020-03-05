Я вклала стільки любові! Американка 2 роки доглядала за штучною рослиною

Американка Келлі Вілкс купила сукулент 2 роки тому і доглядала за ним, як за звичайною рослиною. Жінка поливала його, протирала листя і збиралася пересадити.
– Я щосили намагалася, щоб він виглядав краще, але він виявився повністю пластиковим! Я витягла його з оригінального пластикового контейнера, в якому він був куплений, а він виявився приклеєним зверху на пінополістиролі з піском. Я відчуваю, що ці два роки були брехнею, – сказала вона.
За словами жінки, у неї був графік поливу, і вона нікому не довіряла це робити.
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– Я вклала стільки любові в цю рослину! – сказала Вілкс.
Раніше Факти ICTV писали, що британка Паскаль Селлік, яка живе в місті Ексетер, ухвалила рішення “вийти заміж” за свою ковдру.
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