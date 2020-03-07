Все для себе: як поводяться чоловіки 8 березня – Дизель шоу

Чоловіча половина акторів Дизель шоу вийшла на сцену з піснею Як завжди! Все – для себе!

– Горілки велику склянку залпом я вип’ю сам! Я їй куплю диван і полежу там сам! А покурити кальян я вибираю сам! Їй подарую я сам похід по зубного лікаря! Мило – до її ніг, ботокс – до її губ! – так вони висміяли чоловіче уявлення про те, що жінки хочуть отримати в подарунок на 8 березня.

Жіноча половина гідно відповіла – Віка, Яна і Маруся заспівали свою пісню:

– Троянди і ресторан – дуже дешевий план, сертифікат до трусів можемо лишити вам! Плойку, ютюг, крема – це я куплю сама. Потрібна всім жінкам ваша увага!

Читайте: Блондинка з Дизель Шоу Яна Глущенко вразила фігурою після пологів

Нагадаємо, на весняний сезон команда Дизель шоу підготувала десятки нових номерів.