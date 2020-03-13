







Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу / 4 фотографии

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Хоча у ВООЗ давно спростували чутки про те, що домашні улюбленці можуть бути носіями Covid-19, захисні маски їм дуже пасують.