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Факти / LOL

Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу

Після оголошення пандемії  коронавірусу щодня у світі реєструють сотні нових випадків захворювання.

Поки в аптеках закінчуються медичні маски, люди продовжують жартувати.

Факти ICTV зібрали кращі фото із соцмереж, чим можна замінити медичні маски для захисту від коронавірусу.

Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу / 4 фотографии

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Хоча у ВООЗ давно спростували чутки про те, що домашні улюбленці можуть бути носіями Covid-19, захисні маски їм дуже пасують.

Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу / 5 фотографий

Нагадуємо, з 12 березня через коронавірус в Україні було оголошено карантин. Факти ICTV розповіли, які обмежувальні заходи у містах України будуть проведені найближчим часом.

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