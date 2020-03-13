Після оголошення пандемії коронавірусу щодня у світі реєструють сотні нових випадків захворювання.
Поки в аптеках закінчуються медичні маски, люди продовжують жартувати.
Факти ICTV зібрали кращі фото із соцмереж, чим можна замінити медичні маски для захисту від коронавірусу.
-
Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу / 4 фотографии
Читайте: Антисептик для рук у домашніх умовах: топ-3 рецепти
Хоча у ВООЗ давно спростували чутки про те, що домашні улюбленці можуть бути носіями Covid-19, захисні маски їм дуже пасують.
X
-
Ліфчики, прокладки, туалетний папір: чим замінюють маски від коронавірусу / 5 фотографий
Нагадуємо, з 12 березня через коронавірус в Україні було оголошено карантин. Факти ICTV розповіли, які обмежувальні заходи у містах України будуть проведені найближчим часом.Теги: Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
-
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
-