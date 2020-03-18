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Факти / LOL

Давай вже після карантину: реакція соцмереж на коронавірус в Україні

Через загрозу поширення Covid-19 Україна запровадила карантин, що спричинило появу нових жартів та мемів про коронавірус у мережі.

Українці не уникнули паніки, купуючи багатомісячні запаси солі, гречки та туалетного паперу.

Така суспільна реакція додала більше гумору до ситуації з карантином.

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Факти ICTV публікують кращі меми про коронавірус та карантин із соцмереж.

Давай вже після карантину: реакція соцмереж на коронавірус в Україні / 9 фотографий

Після оголошення карантину Факти ICTV стежать за ситуацією та не припиняють публікувати останні новини та все, що потрібно знати про карантин в Україні.

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