Патріарх Пцу Філарет заявив, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.
– Причина коронавірусу-це гріховність людства. В чому особливість гріха полягає? Відкрито добро не захищають, а захищають зло, і не тільки захищають, а його поширюють. Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби, – сказав він.
Користувачі Twitter і Facebook висміяли висловлювання Філарета.
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Факти ICTV зібрали реакція соцмереж на слова Філарета про коронавірус і ЛГБТ.
Выяснилась истинная причина пандемии #коронавируса
Внештатный эпидемиолог всея Украины Филарет заявил, что причиной пандемии #COVID19 на планете являются однополые браки.
Дело закрыто. Несите следующее pic.twitter.com/VEYsPDGdn7
— страница с двумя читателями (@TvqT1SRT6pcH4Xo) March 22, 2020
Если вы лесбиянка, гей, бисексуал или трансгендер, то у нас для вас плохие новости.
Вы – одна из причин коронавируса. Так по крайней мере считает почетный патриарх ПЦУ Филарет. pic.twitter.com/4E3s9Da1Qn
— alexxbezz (@alexxbezz) March 22, 2020
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что причиной пандемии коронавируса Covid-19 на планете являются однополые браки. По его мнению, гомосексуализм является злом.
Всё, братва, прячем шпаги
— Морячок⚓ (@akvevitt) March 22, 2020
Патриарх Филарет (УПЦ) заявил, что в появлении коронавируса виновато ЛГБТ-сообщество.
очень смешно это слышать от главы организации, которая всегда была амбассадором чумы
— гротеск (@st_grotesque) March 23, 2020
КИРИЛЛ И ФИЛАРЕТ ОДНОЗНАЧНО ЛУЧШИЕ В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
— ЛУЧ СОНЦА В ТЬМЕ ТВОЕЙ ЖИЗНИ (@sancta_morta) March 23, 2020
Чисто чуз йор файтер:
Филарет: короновирус из-за однополых браков
Кирил: молитва от короновируса https://t.co/iXpsk1Kjfn
— That one damn Slytherclaw (@mary_sato8) March 22, 2020
«Почетный» патриарх и глава УПЦ Филарет заявил, что причиной коронавируса являются однополые браки, а гомосексуализм является злом.
Если поехавшим попам не мешать, то они сами благополучно отвратят от церкви всю паству.
— славöк сахарöк (@slavoksaharoque) March 22, 2020
До слова, крім того, що причиною пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби, Філарет розповів, які заходи особисто він використовує для захисту від коронавірусу. За словами патріарха, це тільки віра.