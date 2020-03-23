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Факти / LOL

Ховаємо шпаги! Реакція соцмереж на висловлювання Філарета про геїв і коронавірус

Патріарх Пцу Філарет заявив, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

– Причина коронавірусу-це гріховність людства. В чому особливість гріха полягає? Відкрито добро не захищають, а захищають зло, і не тільки захищають, а його поширюють. Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби, – сказав він.

Користувачі Twitter і Facebook висміяли висловлювання Філарета.

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Факти ICTV зібрали реакція соцмереж на слова Філарета про коронавірус і ЛГБТ.

До слова, крім того, що причиною пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби, Філарет розповів, які заходи особисто він використовує для захисту від коронавірусу. За словами патріарха, це тільки віра.

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