Патріарх Пцу Філарет заявив, що однією з основних причин пандемії коронавірусу є одностатеві шлюби.

– Причина коронавірусу-це гріховність людства. В чому особливість гріха полягає? Відкрито добро не захищають, а захищають зло, і не тільки захищають, а його поширюють. Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби, – сказав він.

Користувачі Twitter і Facebook висміяли висловлювання Філарета.

Читайте: Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати єпархією

Факти ICTV зібрали реакція соцмереж на слова Філарета про коронавірус і ЛГБТ.

Выяснилась истинная причина пандемии #коронавируса Внештатный эпидемиолог всея Украины Филарет заявил, что причиной пандемии #COVID19 на планете являются однополые браки. Дело закрыто. Несите следующее pic.twitter.com/VEYsPDGdn7

Если вы лесбиянка, гей, бисексуал или трансгендер, то у нас для вас плохие новости.

Вы – одна из причин коронавируса. Так по крайней мере считает почетный патриарх ПЦУ Филарет. pic.twitter.com/4E3s9Da1Qn

— alexxbezz (@alexxbezz) March 22, 2020