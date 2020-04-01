Карантин в Україні комусь не подобається, комусь припав до душі, а на когось і зовсім особливо не вплинув.

Однак не варто заперечувати той факт, що карантин і коронавірус стали неабияким поштовхом для гумору, хоч іноді і чорного.

Крім того, сьогодні 1 квітня – День гумору або дурня (десь плаче один одесит через скасування Юрмаліни).

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Факти ICTV не змогли залишитися осторонь таких двох вагомих подій, тому публікуємо добірку найкращих новин за період карантину, а також неперевершені способи не зійти з розуму на самоізоляції та прославитися в мережі.

На Закарпатті водій на запитання патрульних, чому він їздить п’яний, відповів: тому що коронавірус

На трасі Київ-Чоп патрульні помітили автомобіль ВАЗ, водій якого виїхав на зустрічну смугу під час обгону. Копи, які наздогнали порушника, помітили у нього явні ознаки сп’яніння.

Огляд водій відмовився проходити зі словами: Знаєш, чому пив? Тому що коронавірус.

Превентивний метод патрульні не оцінили та виписали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

На Хмельниччині чоловік боровся з Covid-19 труною

Також патрульним не дуже сподобалась ініціатива чоловіка зі Старокостянтинова Хмельницької області. Той їздив містом на вантажівці із відкритим кузовом, на якій возив чорну труну, а з гучномовця лунали заклики до дотримання правил карантину.

Мовляв, ви потрібні рідним, а не ритуальним службам.

З’ясувалось, що автор ідеї нещодавно повернувся із заробітків з Італії та в такий спосіб намагався достукатися до людей, щоб до них дійшло вже нарешті те, про що просять усі.

За порушення правил керування транспортним засобом (без номерних знаків) поліцейські оштрафували активіста на 170 грн.

На Сумщині чоловік під час обшуку відганяв патрульних симптомами коронавірусу

У місті Ямпіль Сумської області під час затримання підозрюваний намагався відволікти поліцейських, зображуючи із себе хворого на коронавірус.

– Зараз карантин в Україні. Мені погано. У мене температура, мені погано. Я пояснюю, мені погано, п’ятий раз. Погано, – стверджував підозрюваний.

Проте правоохоронці – люди наполегливі, тому викликали медиків, які і розсекретили хлопця. Його згодом таки затримали.

Чим люди займаються на карантині

Український артист і шоумен Володимир Дантес, який одружений на співачці Наді Дорофеєвій, вирішив, що він зобов’язаний розповісти українцям, як пережити карантин і не розлучитися.

– Після карантину в Китаї збільшилася кількість розлучень. Люди, виявляється, не вміють жити разом. Тому я як чоловік з досвідом поділюся порадами, як тішити свої половинки і що взагалі можна робити в замкнутому просторі. Я буду готувати ті страви, від яких ваші кохані шаленітимуть, – заявив Дантес.

На карантин пішов й Арнольд Шварценеггер. Однак, на відміну від вас, у нього в будинку є ослик і поні. Він закликає залишатися вдома і не слухати “дебілів”.

Раніше Факти ICTV писали, що 1 квітня відзначається День сміху. Щорічно в цей день всі жартують і розігрують тих, хто поруч.

Також ми підготували кращі привітання з Днем сміху 2020.