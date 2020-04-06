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У Росії хлопчика назвали на честь Covid-19

У російському місті Новокузнецьк новонародженого хлопчика назвали Ковід – на честь коронавірусу Covid-19.

Ім’я склали з абревіатури Covid, що англійською розшифровується як COrona VIrus Disease (коронавірусна хвороба).

Батьки дитини назвали це ім’я оригінальним і відзначили, що його не існувало раніше.

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Пара також вважає слово Ковід звучним і з сильною енергетикою.

– Це не Ваня, Саня, Толя або Коля. Ні з ким не сплутаєш, – заявили батьки .

Вони додали, що ім’я принесе їхній дитині удачу в житті.

Нагадаємо, в Індії у штаті Уттар Прадеш на честь коронавірусу Короною назвали новонароджену дівчинку.

Джерело: Кuzpress

Фото: Кuzpress

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