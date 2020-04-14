У мережі тролять відомого наприкінці 80-х психотерапевта Анатолія Кашпіровського. На своєму YouTube-каналі він проводить “оздоровчі сеанси” і розповідає про плюси і мінуси коронавірусу.

Такий “сеанс” він провів 9 квітня з Москви. Ніхто б не звернув на нього увагу, якби не уїдливі коментарі користувачів мережі.

– У мене від перегляду побічний ефект – змінилася стать! Не було ніг, але завдяки вашим сеансам виросло цілих три! Все вилікувалося, окуляри викинув, став безсмертним, помолодшав на 100 років, – майже все в такому дусі.

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Глядачі також просили Кашпіровського провести сеанс проти коронавірусу.

Незважаючи на тролінг, відео за кілька днів подивилися близько 150 тис. разів, а його ролики про коронавірус набрали близько 500 тис. переглядів.

Анатолій Кашпіровський – психотерапевт, який здобув популярність у 1989 році завдяки сеансам здоров’я на каналі Центрального телебачення СРСР. Нині йому 80 років.