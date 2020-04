Думав, що не видно: у США журналіст вийшов у прямий ефір без штанів

Журналіст-кореспондент американського телеканалу АВС Вілл Рів, ймовірно, був дуже сонним, коли з’явився у відомому ранковому шоу Good Morning America без штанів.

Рів розповідав про американські аптеки, які відправляють громадянам ліки за допомогою дронів. Він був одягнений у стильний піджак та класичну сорочку, однак штани чомусь не вдягнув.

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr

Пандемія Covid-19 вплинула на формат виробництва шоу, і багато ведучих почали працювати з дому. Журналісти запевняють, що верхня частина одягу завжди має бути ідеальною, адже камера фіксує саме її, а от нижня частина зазвичай не є такою досконалою.

До слова, Вілл Рів уже прокоментував інцидент у своєму акаунті в Twitter.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh ???? pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020