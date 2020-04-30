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Щоб люди не гуляли: у Швеції через коронавірус розкидають гній у парках

Влада міста Лунд (Швеція) розпорядилася розкидати тонну курячого посліду в парках, щоб уникнути скупчення людей з нагоди святкування Вальпургієвої ночі 30 квітня.

Язичницьке свято є дуже популярним в Швеції і символізує кінець зими. У цей день шведи співають і палять багаття в парках і садах.

– Лунд цілком може стати епіцентром поширення коронавірусу в останню ніч квітня, – заявив голова Комітету з навколишнього середовища місцевої ради Густав Лундблад.

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Також планується встановити бар’єри навколо головного парку міста.

– Ми отримуємо можливість удобрювати газони, і в той же час він буде смердіти і тому може бути не так приємно сидіти і пити пиво. Гній з курячого посліду дуже смердючий, – додав Лундблад.

Святкування Вальпургієвої ночі може залучити до 30 тис. осіб.

Нагадаємо, у Швеції не вводився жорсткий коронавірусний карантин, який передбачає обмеження на вихід на вулицю.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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