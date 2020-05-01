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Де всі? Реакція соцмереж на святкування Дня праці під час карантину

1 травня або День праці традиційно відзначають в колі сім’ї або друзів на природі, оскільки в цей час вже стабілізувалася тепла погода і у всіх вихідний.

У 2020 році День праці відбуватиметься в умовах карантину, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

Влада закликала українців відзначити травневі свята вдома і багато хто дослухався цієї поради.

Читайте: Привітання з 1 травня у листівках

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на “святкування” Дня праці вдома.


 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що пом’якшення карантину в Україні заплановано з 11 травня і у держави є чіткий план виходу з нього. Він закликав українців відзначати травневі свята вдома.

Фото: Dreamstime

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