Де всі? Реакція соцмереж на святкування Дня праці під час карантину

1 травня або День праці традиційно відзначають в колі сім’ї або друзів на природі, оскільки в цей час вже стабілізувалася тепла погода і у всіх вихідний.

У 2020 році День праці відбуватиметься в умовах карантину, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

Влада закликала українців відзначити травневі свята вдома і багато хто дослухався цієї поради.

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Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на “святкування” Дня праці вдома.





За що люблю цю владу, то це за логіку і послідовність дій: 12 березня – 3 інфікованих: карантин, всім сидіти вдома, закрити магазини і кафе, зупинити транспорт! 1 травня – 10 800 інфікованих,

500 нових хворих щодня: зараз сприятлива ситуація, щоб починати відміняти карантин pic.twitter.com/yAwoaVfpED — Judge Dredd (@Dredd_Director) May 1, 2020

ну и что, что на пасху я не ела куличи, зато на 1-е мая я не ем шашлык ????????‍♂️???? — Katya, wuzz gud? Сидить вдома з кiшкою (@GudKatya) May 1, 2020

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що пом’якшення карантину в Україні заплановано з 11 травня і у держави є чіткий план виходу з нього. Він закликав українців відзначати травневі свята вдома.