Де всі? Реакція соцмереж на святкування Дня праці під час карантину

1 травня або День праці традиційно відзначають в колі сім’ї або друзів на природі, оскільки в цей час вже стабілізувалася тепла погода і у всіх вихідний.

У 2020 році День праці відбуватиметься в умовах карантину, який був запроваджений через пандемію коронавірусу.

Влада закликала українців відзначити травневі свята вдома і багато хто дослухався цієї поради.

Читайте: Привітання з 1 травня у листівках

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на “святкування” Дня праці вдома.

— Judge Dredd (@Dredd_Director) May 1, 2020

— Katya, wuzz gud? Сидить вдома з кiшкою (@GudKatya) May 1, 2020

Happy 1st of May all! #MayDay pic.twitter.com/n6HvXtly4e

— Queen Convention (@QueenFanCon) May 1, 2020