Телефон розміром з шишку: реакція мережі на презентацію iPhone 12

Американська компанія Apple презентувала нові смартфони iPhone 12.
Нові смартфони представлені у п’яти кольорах – чорний, білий, червоний, зелений і синій.
iPhone 12 матимуть плоскі алюмінієві рамки і плоске скло на фронтальній і тильній панелі. Він буде підтримувати 5G.
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У комплекті з новими айфонами більше не буде навушників і блоку живлення — лише телефон і кабель Lightning to USB-C.
Магнетометр
Встроенный в айфон Ксавье чтоль? #AppleEvent #ТвоиМужики pic.twitter.com/iGgUF6E9dC
— Helly K (@Helly_K) October 13, 2020
ЭТО АЙФОН РАЗМЕРОМ С ШИШКУ#AppleEvent pic.twitter.com/KEAH6ErfuZ
— спуки скери (@shiirotaka) October 13, 2020
Квадратный айфон? pic.twitter.com/3NEnHDUQSr
— банальность зла (@SisterOle) October 13, 2020
без понятия зачем я смотрю, ведь новый айфон я смогу купить только в том случае, если продам почку #AppleEvent
— ???????????????????? (@jullgrr) October 13, 2020
Нова бездротова зарядка
Apple представила публіці нову бездротову зарядку Magnets для смартфонів iPhone 12.
Вона зможе також заряджати годинник Apple.
Для нового зарядного пристрою в корпус iPhone 12 вставлені магнітні кільця.