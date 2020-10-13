Телефон розміром з шишку: реакція мережі на презентацію iPhone 12

Американська компанія Apple презентувала нові смартфони iPhone 12.

Нові смартфони представлені у п’яти кольорах – чорний, білий, червоний, зелений і синій.

iPhone 12 матимуть плоскі алюмінієві рамки і плоске скло на фронтальній і тильній панелі. Він буде підтримувати 5G.

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У комплекті з новими айфонами більше не буде навушників і блоку живлення — лише телефон і кабель Lightning to USB-C.

без понятия зачем я смотрю, ведь новый айфон я смогу купить только в том случае, если продам почку #AppleEvent — ???????????????????? (@jullgrr) October 13, 2020

Нова бездротова зарядка

Apple представила публіці нову бездротову зарядку Magnets для смартфонів iPhone 12.

Вона зможе також заряджати годинник Apple.

Для нового зарядного пристрою в корпус iPhone 12 вставлені магнітні кільця.