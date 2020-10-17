Путін та інші потворні істоти: Twitter-акаунт України потролив РФ

Верифікований Twitter-аккаунт України потролили акаунт Росії, не оминувши її президента Володимира Путіна.

17 жовтня офіційна сторінка Росії у соцмережі оприлюднила знімки підводних тварин з Чорного моря в анексованому Криму. Підписуючи фотографії, було зазначено, що Крим – це Росія.

– Підводні істоти заворожують, – йдеться також йшлося у публікації.

Відповідь офіційного акаунту України у Twitter оцінили тисячі користувачів.

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У публікації було зазначено, що кримські води бачили більш потворних істот, а внизу прикріпили фотографію Володимира Путіна, який у 2015 році в батискафі занурювався у води Чорного моря.

Підписуючи знімок, було зазначено, що Крим – це Україна.

В анексії Криму брав участь російський крейсер Москва

Навесні 2020 року стало відомо, що у захоплення Криму брав участь крейсер РФ Москва.

На момент весни 2014 року крейсер входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів ЧФ РФ.

Фото окупантів на військовому судні помітили у російській соцмережі Вконтакте.