Журналіст Джеффрі Тубін мастурбував під час нараді в Zoom працівників журналу The New Yorker і радіо WNYC.

Він вибачився за цей інцидент, але його все одно відсторонили від роботи.

– Я вважав, що мене не видно і я вимкнув відео, – сказав Тубін.

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Цей дзвінок був моделюванням виборів. Журналіст опустив камеру і було видно, як він мастурбує. Потім Тубін відключився, але тут же повернувся в конференцію.

Представник New Yorker Наталі Раабе заявила, що Тубін відсторонений від посади на час розслідування того, що сталося.

60-річний Джеффрі Тубін – юридичний аналітик CNN і The New Yorker. Він сценарист серіалу Народ проти О. Джея Сімпсона: Американська історія злочинів.

Діагностували рак у прямому ефірі

Тележурналіст американського каналу WFLA-TV Вікторія Прайс отримала від глядачки повідомлення про те, що їй варто звернути увагу на своє здоров’я та обстежити щитоподібну залозу, оскільки у неї рак.

Після цього Вікторія Прайс звернулась до лікарів та пройшла обстеження, під час якого було виявлено рак щитоподібної залози.

Джерело: Vice