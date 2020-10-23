У Харкові кабани з дитинчатами зупинили рух автомобілів

У Харкові 23 жовтня сімейство диких кабанів зупинило рух на проїжджій частині однієї з вулиць міста.

Миле відео кабанів у Харкові поширили в мережі випадкові перехожі.

Кабани з дитинчатами переходили дорогу на вулиці Академіка Проскури, неподалік від Білгородського шосе.

Відео жартівливо підписали: Цим хлоп’ятам було важко пройти 5 метрів до пішохідного переходу.

Поки тваринки неквапно переходили дорогу, усі водії ввічливо чекали.

Декілька років тому всю Польщу здивував інцидент зі зникненням ручного кабанчика, якого цілий тиждень розшукував господар.

Ручний кабан на ім’я Хрюмек втік від свого господаря, проте вже через тиждень його знайшли п’яним за коморою.

За словами господаря, тваринка наїлася фруктів із домашнього вина та заснула.

Похмілля Хрюмек зустрічав уже у своєму загоні.