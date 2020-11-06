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Охолонь, Дональд! Активістка Тунберґ пожартувала над Трампом його ж словами

Шведська еко-актівістка Ґрета Тунберґ висміяла президента США Дональда Трампа, відповівши главі держави його ж словами.

Активістка процитувала в Twitter пост Трампа, в якому він закликав зупинити підрахунок голосів, відданих на президентських виборах.

– Так безглуздо. Дональд повинен попрацювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім сходити в кіно з другом. Охолонь, Дональде, охолонь! – написала Тунберг.

Ґрета Тунберґ потролила паніку Трампа

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Таким чином 17-річна активістка переадресувала главі Білого дому висловлювання, зроблене ним у грудні 2019-го після визнання Тунберґ людиною року за версією журналу Time.

Тоді Трамп в своєму Twitter-акаунті порадив дівчині попрацювати над своїм гнівом.

Брехня Трампа

Американські телеканали MSNBC, ABC, CBS, CNBC і NBC перервали виступ чинного президента Дональда Трампа після того, як він знов заявив про те, що демократи “намагаються вкрасти його перемогу” та фальсифікують вибори.

Ведучий у MSNBC Брайан Уїльямс заявив, що “їм не відомо про жодні незаконні голосування та невідомо про перемогу Трампа”. У CNBC ведучий пояснив, що промову перервали, бо те, що говорить президент не відповідає дійсності.

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