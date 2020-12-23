PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL
Наташа Тарчевська |

В США пара закоханих з собакою вистрибнули з літака, коли той злітав

В аеропорту Нью-Йорка під час вирулювання літака на злітно-посадкову смугу з аварійного виходу вистрибнули двоє пасажирів з собакою.

Правоохоронці встановили особи пасажирів – 31-річний Антоніо Мердок та 23-річна Бріанна Греко. Виявилося, що це пара закоханих.

Коли літак авіакомпанії Delta Airlines рухався стерновою доріжкою, хлопець заявив стюардесі, що хоче негайно покинути борт.

В США пара закоханих з собакою вистрибнули з літака, коли той злітав

Відмова не зупинила Антоніо: він встав зі свого місця, наблизився до аварійного виходу та різко відкрив двері. Відразу після цього розвернувся надувний трап.

Перед виходом чоловік схопив свого собаку – хорта на прізвисько Дощ, вагою 27 кг. Одразу за ними вибігла і 23-річна дівчина.

Закоханій  парі було висунуто суму завданих збитків –  $173 тис. На час, поки вони перебували під вартою, собаку відправили до притулку в Брукліні.

Пізніше правоохоронці встановили, що ймовірною причиною такого відчайдушного вчинку чоловіка міг посттравматичний стресовий розлад.

Виявляється, проблеми з психікою розвинулися у нього під час 10-річного перебування у в’язниці після пограбування банку.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка