Мешканці російського Сахаліну носитимуть бейджи замість масок у громадських місцях після щеплення вакциною від коронавірусу Спутник V.

Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.

– Людям, які будуть проходити вакцинацію, ми запропонуємо бейджик – спеціальний документ, який вони зможуть носити замість маски. З цього приводу буде зроблено спеціальне оголошення Росспоживнагляду, – сказав чиновник.

Лимаренко додав, що люди, які після вакцинації отримають спеціальні бейджи, вважатимуться безпечними, тому масок не носитимуть.

Він зазначив, що в області 16 січня почнеться вакцинація препаратом російського виробництва Спутник V. Вже підготували 9 тис. доз вакцин.

За його словами, до області з 14 січня надходитиме не менше 10 тис. доз вакцин.

Вакцину Спутник V зареєстрували у Росії у серпні 2020 року, але ВООЗ так і не підтвердила ефективність препарату.

До слова, Україна не буде застосовувати російську вакцину від коронавірусу Супутник V. Міністр охорони здоров’я України зазначив, що нині укладено угоду з китайським виробником – фармацевтичною компанією Sinovac Biotech. Також ведуться переговори з іншими компаніями.

Джерело: Валерій Лимаренко