У Великобританії 22-річного Руді Баттона засудили до шести років в’язниці за пограбування двох ресторанів швидкого харчування, серед яких McDonalds. З останнього він намагався винести нагетси, але їх не було в меню, оскільки ресторан працював за ранковим меню.

Чоловік заявив, що пішов на злочин, щоб погасити борги.

У лютому цього року Баттон виніс понад 500 фунтів стерлінгів (понад 19 тис. гривень) з ресторану швидкого харчування, погрожуючи працівникам пневматичним пістолетом, який не був заряджений. Він змусив співробітника відкрити сейф, а також віддати йому нагетси, але оскільки о 7 ранку McDonalds продавав лише ранкове меню, грабіжникові довелося забрати бургер.

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До цього він пограбував ресторан Miss Milly в місті Єт. Він виніс 200 фунтів стерлінгів (понад 7,5 тис. гривень) і смажену курку.

Баттона впізнали за камерами відеоспостереження, але пізніше він сам здався поліції. За словами адвоката, чоловік розкаявся у своїх діях.

Хотів вкрасти 120 посудомийних машин

У місті Радомско в Польщі українець під прикриттям намагався вкрасти з заводу 120 посудомийних машин. Однак його затримали місцеві правоохоронці.

У нього була транспортна документація, яка виявилися підробкою.

Джерело: Fox News