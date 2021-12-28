Рік Білого Металевого Бика подарував нам чимало резонансних зашкварів. Не вистачило б усієї статті, щоб згадати все. Тому ми вирішили відібрати для вас найяскравіші.

Відкриває рейтинг Петро Порошенко. П’ятого президента України цього року облили зеленкою на Алеї Героїв Небесної Сотні. Нападником виявився 22-річний уродженець Чернігівщини, який не пояснив мотиви свого вчинку.

Наприкінці року уже Порошенко сам перейшов у наступ. Він увірвався в прямий ефір телеканалу Рада. Де заявив, що студія в кулуарах заважає народним депутатам.

Бог любить трійцю – саме стільки спроб знадобилось Василю Вірастюку, аби стати народним депутатом. Довибори на скандальному 87-му окрузі на Івано-Франківщині нагадували справжній трилер.

Скандальний суддя втікач Микола Чаус, цього року став героєм справжнього детективу. У квітні в Молдові невідомі начебто викрали суддю. Але вже за місяць любитель консервувати долари у скляних банках знайшовся! Щоправда, лише онлайн. У соцмережах Чаус записав звернення, мовляв, його ніхто не викрадав.

Наймасовішим зашкваром року стала Голодна туса. Блогер-мільйонник Олександр Заліско влаштував БДСМ вечірку у Львівському Будинку вчених. У День пам`яті жертв Голодомору. Так він вирішив відзначити свій День народження, на який запросив інших відомих блогерів. Коли про скандальні гуляння дізналась вся країна, відомі бренди почали розривати рекламні контракти з учасниками дійства. Лише тоді вони вибачилися.

Таємна Одісея Міхеїла Саакашвілі. Колишній президент Грузії у жовтні вирішив повернутись на Батьківщину. Але зробив це нелегально. На поромі у фургоні з молочною продукцією. Коли корабель дістався берега, пересів на автомобіль, на якому дістався Тбілісі, де його врешті решт і затримали.

Як за день профукати успішну кар’єру? Запитайте у двох топ-чиновників. Точніше, у двох колишніх топ чиновників. Екс-керівника Укрексимбанку Євгена Мецгера, який санкціонував побиття журналістів проекту “Схеми”. Другий – екс-заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі. На в’їзді у Донецьку область його машину зупинили для перевірки документів. Це не сподобалося високому поліцейському начальнику.

Міський голова Києва Віталій Кличко теж не оминув цьогорічних зашкварів. У травні він з’явився в новинах через обшуки у структурах, пов’язаних із КМДА. Тоді міський очільник припускав, що таким чином хтось намагався посварити його з президентом.

Героєм зашкварів цього року був народний депутат Гео Лерос. Головні конфузи з яким відбулись за трибуною Верховної Ради. У вересні на Лероса напав нардеп Микола Тищенко, коли позафракційний депутат почав критикувати владу, до трибуни вийшов Тищенко, вирвав мікрофон із рук і буквально виштовхав свого колегу подалі.

На почесному другому місці – народний депутат Микола Тищенко. У квітні він начхав на карантин. І в розпал жорсткого локдауна влаштував розкішну гулянку в центрі Києва. На честь Дня народження своєї дружини. Без масок і з феєрверком.

Переможцем рубрики став народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який регулярно опинявся в центрі скандалів. Він вітав Путіна з Днем народження, стріляв з автомата, демонстративно любив усе радянське, не гребував поштовхатися біля парламентської трибуни та багато лихословив.

Враховуючи, яким видався цей рік, ми не сумніваємося, що 2022 буде теж щедрим на зашквари.