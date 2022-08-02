Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / LOL

Доїдеш, напиши: українці в мемах відреагували на візит Пелосі на Тайвань

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ненсі Пелосі
Фото: Depositphotos

Через візит голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайбею у світі виникла напружння, оскільки Пекін не визнає незалежності Тайваню окремо від Китаю.

Спочатку Пелосі погрожувала китайська сторона, потім серед американських політиків з’явились сумніви, але голова Палати представників все ж вирішила вирушити на Тайвань.

Під час перельоту з кількома зупинками її пасажирський літак супроводжували американські винищувачі.

Зараз дивляться

Як наслідок за візитом Ненсі Пелосі на острів стежив чи не весь світ: хтось очікував початку третьої світової, хтось переживав, що конфлікт між США та КНР відверне увагу від російсько-української війни, а хтось писав розлогі коментарі у Facebook та… робив меми.

Факти ICTV зібрали реакцію українців на візит Ненсі Пелосі до Тайваню.

Багато хто з українських користувачів соцмереж провів аналогію між ситуацією США-Китай-Тайвань та війною Росії з Україною.

Серед мемів були й пародії на радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, старі російські “плани з захоплення України”, але на китайський манер, а також згадки про увагу міжнародної спільноти до України, яка падає на тлі напруження між Вашингтоном та Пекіном.

Деякі користувачі нагадали, що у травні Ненсі Пелосі була з візитом у Києві.

Примітно, що у самому Тайбеї деякі місцеві мешканці вийшли зустрічати американську топчиновницю в українській символіці на масках та футболках.

Після того, як літак зі спікером Палати представників США приземлився у Тайбеї, Міністерство закордонних справ Китаю висловило таким діям США “рішучий протест”.

– Ми висловлюємо рішучий протест через візит Пелосі до Тайваню та засуджуємо його. Візит Пелосі до Тайваню серйозно порушує принцип “одного Китаю” та положення трьох китайсько-американських комюніке, — повідомили в МЗС КНР.

У США не приховують, що візит спікерки однієї з палат Конгресу США  є “демонстрацією підтримки Тайваню”.

Ненсі Пелосі стала першим американським топчиновником за останні 25 років, який відвідав Тайвань. У 1997 році на острів прибув ексголова Палати представників Ньют Гінгріч. Тоді його візит також піддав критиці МЗС Піднебесної, оскільки влада Китаю вважає, що дипломатичні відносини між Тайванем і США є загрозою суверенітету Китаю.

Читайте
Пентагон підтягує до Тайваню авіаносці в очікуванні можливого візиту Пелосі – ЗМІ

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка