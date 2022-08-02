Серпень, 02 в 20:45

Через візит голови Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайбею у світі виникла напружння, оскільки Пекін не визнає незалежності Тайваню окремо від Китаю.

Спочатку Пелосі погрожувала китайська сторона, потім серед американських політиків з’явились сумніви, але голова Палати представників все ж вирішила вирушити на Тайвань.

Під час перельоту з кількома зупинками її пасажирський літак супроводжували американські винищувачі.

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Як наслідок за візитом Ненсі Пелосі на острів стежив чи не весь світ: хтось очікував початку третьої світової, хтось переживав, що конфлікт між США та КНР відверне увагу від російсько-української війни, а хтось писав розлогі коментарі у Facebook та… робив меми.

Факти ICTV зібрали реакцію українців на візит Ненсі Пелосі до Тайваню.

– Ви літаков Пелосі продаєте?

– Ні, тільки показуєм pic.twitter.com/Fibfu1flNf — Olena Shiyan (@OlenkaSh_) August 2, 2022

Борт із Ненсі Пелосі приземлився у Тайвані ????#хзчиймем pic.twitter.com/tYyETLP52h — МЕМАГРАМ (@memagram) August 2, 2022

Літак з Ненсі Пелосі летить до Тайваню. pic.twitter.com/MJ774NYKIW — Ninja (@ipazii) August 2, 2022

Багато хто з українських користувачів соцмереж провів аналогію між ситуацією США-Китай-Тайвань та війною Росії з Україною.

Серед мемів були й пародії на радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, старі російські “плани з захоплення України”, але на китайський манер, а також згадки про увагу міжнародної спільноти до України, яка падає на тлі напруження між Вашингтоном та Пекіном.

Деякі користувачі нагадали, що у травні Ненсі Пелосі була з візитом у Києві.

Всі ж пам’ятають, що 1 травня Ненсі Пелосі була в Києві? pic.twitter.com/APrzz5vNgo — Vitaliy Trubnykov ???????? (@vokinburt_avia) August 2, 2022

Примітно, що у самому Тайбеї деякі місцеві мешканці вийшли зустрічати американську топчиновницю в українській символіці на масках та футболках.

Після того, як літак зі спікером Палати представників США приземлився у Тайбеї, Міністерство закордонних справ Китаю висловило таким діям США “рішучий протест”.

– Ми висловлюємо рішучий протест через візит Пелосі до Тайваню та засуджуємо його. Візит Пелосі до Тайваню серйозно порушує принцип “одного Китаю” та положення трьох китайсько-американських комюніке, — повідомили в МЗС КНР.

У США не приховують, що візит спікерки однієї з палат Конгресу США є “демонстрацією підтримки Тайваню”.

Ненсі Пелосі стала першим американським топчиновником за останні 25 років, який відвідав Тайвань. У 1997 році на острів прибув ексголова Палати представників Ньют Гінгріч. Тоді його візит також піддав критиці МЗС Піднебесної, оскільки влада Китаю вважає, що дипломатичні відносини між Тайванем і США є загрозою суверенітету Китаю.