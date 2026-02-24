8 червня

Початок літнього контрнасту-

пу ЗСУ. Планувалось перері-

зати Росії сухопутне сполу-

чення з окупованим Кримом.

Втім, через щільність мінних

полів вдалося досягти лише

локальних успіхів на окремих

ділянках фронту.

24 червня

24 червня – Бунт Пригожина. Наочно

продемонстрував слабкість влади

Путіна та неготовність військових

його захищати. Бунт закінчився

нічим, Пригожин відвів свої війська

від Москви, а за кілька місяців був

вбитий.

22 вересня

ЗСУ суттєво пошкодили

штаб Чорноморського флоту

РФ у Севастополі.

5 жовтня

Ракетний удар по кафе в селі Гроза.

Загинуло 59 людей. Це майже 20%

чисельності громади.

з 10 жовтня

Російські окупанти починають

масований наступ в районі

Авдіївки та намагаються ото-

чити місто з півдня та півночі.

2024

2 січня

Новорічний обстріл Києва.

Над столицею збито більше

60 російських ракет.

13 січня

Під час масованого об-

стрілу України ППО вивела

з ладу 20 ворожих ракет

за допомогою РЕБ.

15 січня

Українські військові

збили над Азовським

морем російський літак

А-50 та повітряний ко-

мандний пункт Іл-22.

18 січня

Нафтобазу в Санкт-Петербур-

зі атакував український безпілотник.

24 січня

У Бєлгородській області впав росій-

ський військово-транспортний літак

Іл-76. Літак перевозив ракети до ЗРК

С-300. Росія запустила ІПСО, що на-

чебто на борту перебували україн-

ські військовополонені. Жодних

фактів на підтвердження цього не

було надано.

7 лютого

Масований обстріл України, 5

загиблих (4 в Києві та 1 в Ми-

колаєві). Збито 29 ракет,

серед яких північнокорейська

KN-23, і 15 Shahed-131/136.

Росія вперше застосувала

протикорабельну гіперзвуко-

ву крилату ракету 3М22

Циркон.

8 лютого

Зеленський звільнив головнокоман-

дувача ЗСУ Валерія Залужного і при-

значив на його місце Олександра

Сирського.

З російського полону повернули 100

українських військових.

13 лютого

Олександр Сирський заявив,

що українські війська пере-

йшли до оборонних дій.

14 лютого

Українські безпілотні надводні апа-

рати потопили російський великий

десантний корабель Цезар Куніков у

Чорному морі.

13 березня

безпілотники атакували одразу три

нафтопереробних заводи – у Рязані,

Кстово та Кіришах. Впродовж року

Рязанський НПЗ неодноразово ставав

ціллю для ударів БпЛА.

24 квітня

Джо Байден підписав закон про виділення

Україні $61 млрд. Майже піврічна

затримка із наданням допомоги не

призвела до обвалу фронту, але сприяла

повзучому наступу РФ

10 травня

Розпочався наступ військ РФ на півночі

Харківщини, який зазнав невдачі.

Росіянам вдалося просунутись вглиб

української території на менше, ніж 10 км

8 липня

Ракетний удар по Охматдиту. В цей час в

лікарні перебувало 627 дітей, восьмеро із

них зазнали поранень, а двоє дорослих

загинули

Липень

Україна отримала першу партію

винищувачів F-16. Літаки Київ просив ще з

2022 року. Поява F-16 не змінила

ситуацію на фронті, проте вони виявились

ефективними під час масованих ракетних

атак РФ

6 серпня

Розпочався наступ ЗСУ в Курській області

РФ. Впродовж першого тижня Сили

Оборони захопили близько 1 тис. кв. км

території ворога та місто Суджу

14 серпня

Найбільша атака на військові аеродроми

РФ. Далекобійні дрони завдали удару

одразу по 4 летовищам

24 серпня

Україна вперше застосувала ракету-дрон

власного виробництва — Паляниця

1 вересня

Наймасштабніша атака дронів по

території РФ. Атаковано 16 регіонів.

Росіяни заявили про збиття 158

безпілотників

3 вересня

Удар балістичними ракетами по Інституту

зв’язку в Полтаві. Всього загинуло 59 людей

2 жовтня

Підрозділи ЗСУ вийшли з Вугледара

Донецької області

Листопад

США дозволили Україні бити

американськими далекобійними

ракетами вглиб РФ

21 листопада

РФ вдарила по Дніпру

міжконтинентальною балістичною

ракетою Орешник

Грудень

Військові КНДР у Курській області. Всього

до РФ прибуло 12 тис. військових. Менш

ніж за місяць боїв загинуло або було

поранено 3800 північнокорейців

Грудень

13 масованих атак на українську

енергетику здійснила Росія протягом

2024 року

2025

1 січня

Атака безпілотника на урядовий квартал

Києва. Внаслідок падіння уламків загинуло

двоє людей, було пошкоджено численні

пам’ятки архітектури, зокрема головну

будівлю НБУ

8 січня

Росія скинула дві керовані авіабомби

ФАБ-500 по Запоріжжю. 13 людей

загинуло

14 лютого

Мюнхенська промова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Жорстка критика ЄС та розворот американської політики в бік ізоляціонізму

18 лютого

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії щодо миру в Україні не принесли жодних практичних результатів, проте вивели Росію з міжнародної ізоляції

28 лютого

Візит Володимира Зеленського до Білого дому завершився публічним конфліктом із Дональдом Трампом. Угоду про корисні копалини між США та Україною не підписали

5 березня

Адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною. На фронті ЗСУ просунулися під Торецьком і Покровськом

11 березня

Переговори делегацій України та США в Джидді. Вашингтон відновив безпекову допомогу, Київ погодився на 30-денне припинення вогню за умови взаємності з боку РФ

16 березня

ЗСУ відступили майже з усієї території Курської області РФ, утримавши лише невелику ділянку біля кордону

23 березня

У Ер-Ріяді США та Україна обговорили мораторій на далекобійні удари та можливе припинення вогню в Чорному морі

4 квітня

Росія вдарила ракетою Іскандер-М по Кривому Рогу. Загинули 20 людей, серед них 9 дітей

13 квітня

Подвійний ракетний удар РФ по центру Сум. Загинули 35 людей, 117 отримали поранення

1 травня

Україна і США підписали угоду про спільний видобуток корисних копалин. Згодом її ратифікували

7 травня

Українські дрони атакували авіабази та оборонні підприємства в Росії, зокрема аеродром Шайковка, де базуються літаки Ту-22М3 і зберігаються ракети Х-22, а також авіабазу Кубинка, де базуються літаки Су-27 та МіГ-29

16 травня

Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі. Сторони домовилися про масштабний обмін полоненими. Це перші прямі переговори між Україною та Росією за понад три роки

1 червня

СБУ провела операцію Павутина проти стратегічної авіації РФ. Уражено чотири військові аеродроми з бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-22М3 та літаками А-50. За даними СБУ, було застосовано 117 БПЛА, уражено 41 літак

2 червня

Другий раунд переговорів у Стамбулі. Україна й РФ домовилися про обмін важкопоранених, молодих військових і тіл загиблих

3 червня

Україна атакувала Кримський міст. За даними силовиків, споруда зазнала критичних пошкоджень

17 червня

Масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні. У Києві загинули 28 людей, ще понад 130 — поранені

15 серпня

Саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Анкориджі (США). Трамп публічно натякнув на можливі територіальні поступки України

18 серпня

Очільник Міноборони Денис Шмигаль підтвердив запуск серійного виробництва української ракети Фламінго, дальність якої перевищує 3000 км

21 жовтня

ЗСУ уразили Брянський хімічний завод. Удар було здійснено, зокрема, ракетами Storm Shadow, які подолали російську систему ППО

15 грудня

СБУ повідомила про ураження підводного човна класу Варшавянка в порту Новоросійська. Вперше були застосовані підводні дрони Sub Sea Baby

23 грудня

Українські військові вийшли з Сіверська на Донеччині, щоб зберегти життя бійців. Росія мала перевагу в техніці та живій силі й продовжувала наступ

2026

8 січня

РФ здійснила серію ракетних і дронових атак по Україні, зокрема по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської та Запорізької областей. По Львівщині вдарили ракетою Орєшнік

17 січня

Нічний удар РФ по енергетичній інфраструктурі України. Частина Київщини залишилася без світла. Пошкоджено об’єкти газової інфраструктури

23–24 січня

В Абу-Дабі (ОАЕ) відбулися перші тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо можливих шляхів завершення війни

24 січня

Одна з наймасштабніших повітряних атак РФ: 396 засобів ураження — ракети різних типів і сотні дронів. Без світла залишилися понад 88 тисяч будинків, тисячі — без опалення. Значні руйнування зафіксовано також у Харкові, на Київщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині

Січень

Січень став для України найскладнішим місяцем із точки зору відключень світла, опалення та води. За даними Кабміну, склалася найгірша ситуація з листопада 2022 року. Мороз сягав –18…–20 °C. У частині будинків Києва тепло зникло з 9 січня

4–5 лютого

Новий раунд переговорів делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі. Вдалося погодити перший у 2026 році обмін полоненими та повернути 150 військових і 7 цивільних українців

7 лютого

Росія запустила по Україні 408 дронів і 39 ракет, зокрема Циркон, Х-101 і Калібр. ППО збила або подавила 406 цілей. Основний удар припав на західні області. Пошкоджено ключові підстанції та лінії електропередач. Бурштинська ТЕС після ударів зупинила роботу