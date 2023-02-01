Vulkan Casino UA хоче, аби ігрові перемоги працювали на перемогу України. Тому компанія запустила благодійний проект Запалюй вогонь перемоги, в якому кожен виграш перетвориться на протези та реабілітацію для постраждалих від російської агресії, відновлення будинків і шкіл, медичні інструменти й ліки, амуніцію і техніку для військових.
Все, що потрібно – запалити вогонь перемоги й збирати якомога більше переможних сесій. А Vulkan Casino зафіксує мінімум 1% з суми кожного виграшу і відправить на благодійність з власних коштів.
Впевнені, що переможні відсотки кожного вулканщика стануть фантастичними сумами й допоможуть зберегти не одне життя.
Психологічна підтримка зараз потрібна багатьом українцям: і військовим, і цивільним. Спеціалісти з кризової психології можуть повернути до життя людей с панічними атаками, з тривожністю, стресом. Коли в нас болить зуб – ми йдемо до стоматолога, а коли болить душа, то чомусь соромимось звертатися до психолога. І дарма. А хтось не звертається до психологів, бо думає, що це дорого.
Психологи Гарячої лінії БФ Запорука працюють для всіх безкоштовно. Але їх робота оплачена завдяки благодійним ініціативам українського бізнесу.
Так, один з цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було передано на потреби БФ Запорука і витрачено на оплату 1 тис. консультацій в онлайні та офлайні. Завдяки цьому ще більше людей зможуть отримати консультацію психологів та кризових психологів на безоплатній основі.
Повномасштабна війна вирвала нас зі звичного життя. Хтось вимушено виїхав за кордон, де не може привести думки до ладу. Хтось стикається з сильними панічними атаками і не знає, до кого звернутися – психолога чи психіатра. Для когось протягом усієї війни постають все нові й нові виклики. Хтось намагається самотужки впоратися з проблемою, але все ж розуміє, що відновлення ментального здоров’я треба довірити спеціалісту.
“Головне, усвідомити, що симптоми депресії не означають, що ви психічно хворі. Це означає, що ваш мозок не справляється з тим навантаженням, що ви маєте. Мозку потрібна допомога.”
Якщо вам потрібна психологічна підтримка, то звертайтесь на Гарячу лінію БФ Запорука. Вас готові вислухати за телефоном 0 800 4000 23. Це:
Питання протезування зараз стоїть дуже гостро. Адже дійсно, велика кількість людей потребує нових кінцівок. Тому до вирішення цього питання активно підключається український бізнес.
Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано для БФ Запорука обладнання для виготовлення протезів. Воно буде встановлене на базі однієї з лікарень Львова і дозволить виготовляти вдвічі більше протезів на місяць.
“Смерті не так боявся, як кінцівку втратити. Але зараз розумію, що життя продовжується та раджу усім, хто постраждав від війни, звертатися якнайшвидше по допомогу.”
Лікарня в Балаклії під час окупації була майже повністю зруйнована. По ній майже впритул стріляли з танка. Ворог нищив майно, вкрав усе, що міг. А що не зміг – просто ламав, щоб не дісталося нікому.
Зараз медзаклад повертається до життя. Обладнання закуповує і держава, і благодійники.
Український бізнес теж активно долучається до відновлення лікарень і придбання обладнання.
Так, на один із цільових зборів проєкту Запалюй вогонь перемоги від Vulkan Casino було придбано два коагулятори, два електрокардіографи, наркозно-дихальний апарат, ліки та медичні витратні матеріали
“Та тільки-но звільнили Балаклію, медики почали повертатися додому. Страшна картина постала перед ними. Лікарня зруйнована, обладнання розтрощене або вивезене, навіть меблів не було.”
Вже одинадцять місяців Україна протистоїть російській навалі. Та завдяки тому, що люди об’єдналися у цій важкій боротьбі – Україна живе.
Ця клята війна наробила багато лиха: зруйновані житлові будинки, школи, лікарні, люди втратили своїх дітей, батьків, рідних, пережили тортури і насильство. Скалічені молоді чоловіки, жінки, що втратили кінцівки, життя на чужині тих, хто втік від війни – все це залишило свій відбиток у душах.
Багато громадян переживають виснаження, спустошення, втому, відчувають тривогу.
Та проєкти, подібні до Запалюй вогонь перемоги, дають українцям надію і впевненість, що все буде добре, і надихають їх на подальше протистояння ворогу.
Адже небайдужі люди допомагають отримувати протези та психологічну допомогу тим, хто цього потребує.
У пошкоджені і розграбовані окупантами лікарні поставляють необхідне обладнання, і лікарі мають можливість рятувати життя українців.
Кожна справа благодійників – це крок до перемоги, крок до майбутнього, яке у нас, попри війну, є.