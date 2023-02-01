Vulkan Casino UA хоче, аби ігрові перемоги працювали на перемогу України. Тому компанія запустила благодійний проект Запалюй вогонь перемоги, в якому кожен виграш перетвориться на протези та реабілітацію для постраждалих від російської агресії, відновлення будинків і шкіл, медичні інструменти й ліки, амуніцію і техніку для військових.

Все, що потрібно – запалити вогонь перемоги й збирати якомога більше переможних сесій. А Vulkan Casino зафіксує мінімум 1% з суми кожного виграшу і відправить на благодійність з власних коштів.

Впевнені, що переможні відсотки кожного вулканщика стануть фантастичними сумами й допоможуть зберегти не одне життя.