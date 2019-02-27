Чикаго, початок лютого. Густонаселений мегаполіс буквально скувало льодом. На вулицях – ані душі. Температура повітря – мінус 52 градуси за Цельсієм. Лікарі закликали залишатись вдома. Аналогічна картина була в Нью-Йорку. Місто немов після льодяного апокаліпсису.

Аномальні холоди охопили мало не третину Сполучених Штатів. Не звиклі до такого місцеві викладали у соцмережах відео, на яких вилита вода перетворюється на лід перш ніж торкнеться землі, а одяг після морозних вояжів нагадує привидів. Та синоптикам було не до сміху.

Як не парадоксально, але аномальні морози у США – це як раз один з проявів глобального потепління. За даними кліматологів, таке похолодання пов’язане з різким підвищенням температури на Північному полюсі. Як результат – полярний вихор змінив звичний напрямок.

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І в той час, як в одні регіони приходять аномальні холоди – на протилежному боці Землі – в Австралії – лютує неймовірна спека – до 50 градусів за Цельсієм. Танення льодовиків призвело до того, що на архіпелазі Нова Земля в Росії відбулось нашестя білих ведмедів. До населеного пункту прийшли близько півсотні полярних тварин.

Якщо льодовики будуть танути такими темпами як зараз, то вже до кінця століття рівень океану підніметься на 2 метри. І з мапи землі можуть зникнути не лише такі острівні держави, як Британія, Мальдіви чи Японія. В зоні особливого ризику В’єтнам, Нідерланди, Північна Італія, штат Флорида. Під воду може піти навіть Нью-Йорк. В Україні найбільші загрози для південних, причорноморських міст. Щоправда, це відбудеться не раніше ніж за 50 років.

Ознакою потепління став і аномально теплий останній місяць цієї зими, що не можна було не помітити. Крім того, весна та осінь зникають як такі.

Але уповільнити наступ катастрофи можна. Для цього треба хоча б удвічі скоротити викиди парникових газів, перестати використовувати для опалення газ та вугілля. Перевести транспорт з бензину на відновлювальні джерела енергії. Інакше фантастичні фільми про апокаліпсис та війни за території, на яких можна жити, стануть реальністю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через глобальне потепління може виникнути дефіцит пива.